Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand

Greven (ots)

Auf einem Feld, das sich neben dem Hallenbad befindet, hat am frühen Mittwochmorgen (12.08.2020) ein Strohrundballen gebrannt. Die Einsatzkräfte waren gegen 05.00 Uhr alarmiert worden. Sofort rückten sie zu dem abgeernteten Feld an der Adresse "Am Hallenbad" aus. Wie der Ballen in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der vorliegenden Umstände ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

