Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl aus KFZ

Ladbergen (ots)

Auf dem Parkplatz am Waldsee, gegenüber des Camping-Platzes, haben Unbekannte aus einem PKW eine Tasche und eine Geldbörse entwendet. Der Fahrer stellte den Opel gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz ab. Das Beifahrerfenster war beim Verlassen ein Stück geöffnet. Als der Mann gegen 19.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Beifahrerscheibe komplett geöffnet war. Vermutlich hat der Täter das Fenster nach unten gedrückt und sich so Zugang zu dem Wagen verschafft. Der Wert der entwendeten Beute liegt bei etwa 350 Euro. Zeugen, denen auf dem Parkplatz am Waldsee etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 05481/9337-4515.

