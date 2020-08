Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruchdiebstahl

Ochtrup (ots)

An der Straße "Am Grünen Weg" sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen, das aktuell umgebaut wird. Die Täter sind zwischen Montagabend (10.08.), 17.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05.00 Uhr, über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus eingedrungen. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Sie entwendeten ein Baustellenradio der Firma Makita und einen Rührstab der Marke Würth. Der Wert der Maschinen liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat dort im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß, wo sich das Diebesgut befindet? Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

