Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte - Büren, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Am Dienstag (04.08.2020), gegen 09.00 Uhr, wurde ein grüner Pkw auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis auf der Bergstraße 4 beschädigt. Die Unfallverursacherin meldete den Unfall später bei der Polizei in Bockum-Hövel. Die Polizei sucht nun den Fahrer des beschädigten Pkws. Das Fahrzeug und die Beschädigungen können nicht näher beschrieben werden. Das Kennzeichen ist ebenfalls nicht bekannt. Ermittlungen im näheren Umfeld verliefen bislang ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

