Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch gemeldet

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr, und Montagmorgen (10.08.2020), 08.00 Uhr, sind unbekannte Diebe auf ein Firmenareal am Westfalenring, Ecke Wiemelfeldstraße gegangen. Ziel war ein Gebäude der dortigen SB-Waschanlage. Nachdem sie ein Schloss geknackt hatten, begaben sie sich in den Geschäftsraum und öffneten dort gewaltsam einen Münzautomaten. Aus diesem entwendeten sie Bargeld und verließen im Anschluss das Gebäude wieder. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

