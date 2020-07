Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht und Sachbeschädigung in Ditzingen; Weinreben im Bereich Gemmrigheim beschädigt; Pkw in Besigheim zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Renault, der am Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Münchinger Straße in Ditzingen auf dem "Parkplatz P3" abgestellt war. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

Ditzingen: Außenspiegel abgetreten

Nach einer Sachbeschädigung, die am Sonntag zwischen 03:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Münchinger Straße in Ditzingen verübt wurde, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, nach Zeugen. Im Tatzeitraum war ein Chrysler am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter machte sich an dem Wagen zu schaffen und trat vermutlich mutwillig den rechten Außenspiegel ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Gemmrigheim: Weinreben beschädigt

Insgesamt vier Weinreben wurden zwischen Samstag 12:00 Uhr und Sonntag 07:00 Uhr im Gewann "Niedernberg", dass sich neben der Kreisstraße 1625 im Bereich Gemmrigheim befindet, in Höhe einer dreistelligen Summe beschädigt. An der Zufahrt zum Sportplatz/Klärwerk konnten mehrere Fahr- und Rangierspuren sowie Teile einer Fahrzeugheckbeleuchtung und ein Kunststoffteil festgestellt werden. Die Gegenstände stammen möglicherweise vom Verursacher, der eventuell bei einem Rangiermanöver die Weinreben beschädigte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Unbekannte mit einem Fahrzeug der VW/Audi-Gruppe unterwegs gewesen sein. Weitere Hinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen entgegengenommen.

Besigheim: Pkw zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem Audi, der zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 19:30 Uhr, in der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim abgestellt war. Der Wagen stand gegenüber einer Werkzeugherstellerfirma auf einem Parkplatz und wurde an der kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0. (ak)

