Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Autos zerkratzt; Böblingen: Wohnungseinbruch; Böblingen: Versuchter Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Autos zerkratzt

Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende auf dem Gelände eines Autohandels in der Römerstraße an vier dort abgestellten Pkw tiefe Kratzer hinterlassen und erheblichen Sachschaden angerichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, entgegen.

Böblingen: Wohnungseinbruch

Am Sonntag zwischen 11:00 und 19:00 Uhr ist ein unbekannter Täter nach Aufhebeln einer Kellertür in ein Wohnhaus im Lindenweg eingedrungen. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume und entwendete Bargeld und Münzen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 2500, zu melden.

Böblingen: Versuchter Gaststätteneinbruch

Nach Einschlagen eines Kellerfensters ist ein Unbekannter am frühen Montagmorgen zwischen 04:00 und 04:30 Uhr in den Keller einer Gaststätte in der Poststraße eingestiegen. Zuvor hatte er erfolglos versucht, die Haupteingangstür gewaltsam zu öffnen. Auch vom Kellerraum aus konnte er sich keinen Zugang zur Gaststätte verschaffe. Der bei dem Einbruchsversuch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 2500, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell