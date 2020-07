Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Motorradunfall auf der K 1013 zwischen Malmsheim und Perouse

Ludwigsburg (ots)

Heute, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugkolonne aus vier Fahrzeugen die Kreisstraße K1013 von Perouse kommend in Fahrtrichtung Malmsheim. Die 70-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai, die als erstes Fahrzeug dieser Kolonne unterwegs war, wollte nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen. Sie blinkte links und verringerte ihre Geschwindigkeit. Während dem Abbiegevorgang überholte der 67-jährige Lenker eines Motorrades Triumph die Fahrzeugkolonne und kollidierte mit dem abbiegenden Hyundai. Das Motorrad wurde nach links abgewiesen und in den Wald geschleudert. Der Motorradfahrer rutschte auf dem Grünstreifen entlang und kam nach etwa 50 Metern zur Endlage. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 67-jährige Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 70-jährige Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt, sie wurde vor Ort versorgt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000.-Euro. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße war wegen der Unfallaufnahme zwischen Perouse und Malmsheim bis ca. 14:30 Uhr voll gesperrt.

