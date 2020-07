Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle mit schwer Verletzten in Korntal-Münchingen und Bietigheim-Bissingen, Unfallflucht mit verletztem Quad-Fahrer in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der Bundesstraße 10

Schwer verletzt wurde ein 50-jähriger Daimler-Benz Fahrer bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag gegen 09.30 Uhr auf der Bundesstraße 10 ereignete. Ein 51-jähriger Ford-Fahrer war von der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen kommend in Richtung Vaihingen an der Enz gefahren und kam aus bislang noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Daimler-Benz, wodurch der 50-jährige Fahrer schwer verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die anschließend erforderliche Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße 10 bis 11.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Hierbei kam es aber zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

Bietigheim-Bissingen: Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mini-Cooper Fahrer die Großingersheimer Straße in Richtung Stuttgarter Straße und wollte zuvor nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei bemerkte er auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg den entgegenkommenden 64-jährigen Radfahrer und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, wobei er auf dem Radweg zum Stehen kam. Der Radfahrer prallte in voller Fahrt gegen den stehenden Mini-Cooper und wurde hierbei schwer verletzt. Vom Rettungsdienst wurde der 64-jährige anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Kollision wurde die Windschutzscheibe des Mini-Cooper so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und auf dem Tankstellengelände abgestellt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.200 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Quad-Fahrer gesucht

Weil ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Fahrzeuges, vermutlich VW oder Audi, am Samstag gegen 10.25 Uhr auf der Freiberger Straße Orts auswärts ohne zwingenden Grund stark abbremste, musste ein nachfolgender 53-jähriger Quad Fahrer sein Fahrzeug voll abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch geriet das Quad ins Schlingern und prallte gegen den rechten Bordstein wodurch der 53-Jährige abgeworfen wurde und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Das fahrerlose Quad schleuderte im Anschluss auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit dem Audi eines entgegenkommenden 20-Jährigen. Der Quad-Fahrer wurde vom alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl das Quad, als auch der Audi waren so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Fahrzeuges hatte einige Meter nach der Unfallstelle angehalten, setzte aber seine Fahrt nach etwa einer Minute in Richtung Geisingen fort. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht nun den Fahrer des schwarzen VW oder Audi und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter Telefon 07142 4050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell