Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Dieb flext Zigarettenautomat auf

Karlsruhe (ots)

Vermutlich mithilfe eines Trennschleifers öffnete ein bislang unbekannter Täter, in der Nacht zum Donnerstag, einen Zigarettenautomaten in der Ettlinger Rheinstraße. Hierbei entwendete er eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln wie auch Bargeld.

Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen die in der besagten Nacht im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07243/32000 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell