Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht auf der L 1189

Magstadt; Verkehrsunfall in Leonberg; Führerschein in Leonberg sichergestellt; Diebstahl auf der BAB 8 - Gemarkung Denkendorf

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Motorradfahrer geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag gegen 14:20 Uhr auf der Landesstraße 1189, die sogenannte Südtangente ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer kam aus Richtung der B 464 und war zum angegebenen Zeitpunkt auf der Landesstraße 1189 in Richtung Kreisverkehr "Alte Stuttgarter Straße" unterwegs. Hierbei soll der Zweiradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve, kurz vor einer Bahnunterführung, auf die Gegenspur geraten sein. Aufgrund dessen soll ein entgegenkommender 35-jähriger Porsche-Fahrer nach rechts ausgewichen sein, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Im Zuge des Ausweichmanövers stieß er gegen eine Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Nach dem Geschehen setzte der Unbekannte, der möglicherweise ein schwarzes Motorrad lenkte, seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Unfall. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Motorradfahrer geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0.

Leonberg: Zwei verletzte Radfahrer

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe forderte ein Verkehrsunfall, der am Sonntag gegen 19:05 Uhr im Bereich Leonberg geschah. Bergab befuhr ein 47-jähriger Rennradfahrer einen geteerten Gemeindeverbindungsweg "In der Au" in Richtung Wasserbachstraße. Unmittelbar vor der Wasserbachstraße beabsichtigte er nach links in den parallel zur Brennerstraße (K 1011) verlaufenden Rad-/Fußweg abzubiegen. In diesem Moment kam ihm eine 28-jährige Rennradfahrerin, von der Wasserbachstraße links einbiegend, bergauf entgegen. Vermutlich fuhr sie hierbei zu weit nach links, woraufhin der 47-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Trotz des Ausweichens berührten sich beide Radfahrer und stürzten zu Boden. Der 47-Jährige erlitt hierbei schwere und die 28-jährige Frau leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte die Verletzten anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Leonberg: Führerschein sichergestellt

Im Rahmen einer stationär eingerichteten Kontrollstelle sollte ein 27-jähriger BMW-Lenker am Sonntag gegen 02:55 Uhr in der Feuerbacher Straße, auf Höhe der Heinrich-Längerer Straße, in Leonberg kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer zunächst nicht und fuhr an der Kontrollörtlichkeit vorbei. Daraufhin nahmen die Beamten mit einem Streifenfahrzeug die Verfolgung auf. Mittels Blaulicht und der Leuchtschrift "Bitte Folgen" sollte der Fahrer zum Anhalten bewegt werden. Dies ignorierte der Autofahrer, beschleunigte stark und bog in die Stuttgarter Straße ab. Nachdem er kurz darauf in die Herderstraße eingebogen war, fuhr er über eine Bordsteinkante und prallte dann, an der Einmündung zur Goethestraße, gegen eine Betonmauer sowie teilweise gegen einen Holzzaun. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem BMW, der unfallbedingt nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der verursachte Fremdschaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

BAB 8 / Denkendorf: Geldbörse gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Sonntag zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr entlang der BAB 8 auf der Tank- und Rastanlage Denkendorf sein Unwesen. An einem geparkten Fiat Ducato hebelte der Unbekannte die Fahrertür auf und durchsuchte anschließend den Innenraum. Hierbei stieß er auf eine Geldbörse, die unter dem Fahrersitz platziert war. Anschließend entwendete er das Portemonnaie, in dem sich eine dreistellige Bargeldsumme sowie persönliche Dokumente befanden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

