POL-ST: Rheine-Hauenhorst, KFZ-Delikt

Eine Autofahrerin hat ihren Pkw Ford am frühen Sonntagabend (09.08.2020), gegen 18.00 Uhr, in einer Hofeinfahrt an der Eichendorffstraße abgestellt. Am nächsten Morgen um 09.00 Uhr wurden an dem Wagen Beschädigungen festgestellt. Unbekannte hatten versucht, den Pkw zu öffnen. Das Gummi eines Fensters war mit einem Gegenstand durchstoßen worden. Danach sollte die Tür geöffnet werden. Der Lack unterhalb der Fensterscheibe ist zerkratzt, ebenso der Türöffner. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

