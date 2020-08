Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Raubüberfall auf eine Tankstelle/Nachtrag Telefonnummer

Rheine (ots)

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Montagabend (10.08.2020) eine Tankstelle an der Salzbergener Straße überfallen. Der Räuber, der einen Mund-/Nasenschutz trug, betrat um kurz vor 20.00 Uhr den Verkaufsraum der JET-Tankstelle, die sich in der Nähe des Emslandstadions befindet. Sofort bedrohte er den Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er Geld aus der Geschäftskasse erhalten hatte, flüchtete er aus den Geschäftsräumen und lief auf dem Gehweg der Salzbergener Straße in Richtung Berbomstiege davon. Der Täter war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur sowie kurze, an den Seiten anrasierte Haare. Er trug einen Dreitagebart und sprach mit einem osteuropäischen, offenbar russischen Akzent. Er trug ein weißes Oberhemd, eine blaue Cargohose, weiße Schuhe sowie eine schwarze Baseballkappe. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder zu dem unbekannten Täter geben können, Telefon 05971/938-4215.

