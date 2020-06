Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackt auf der Sitzbank/Beim Einkaufen bestohlen

Menden (ots)

Nur mit Socken und Sportschuhen bekleidet saß ein 17-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr im Bereich Bieberblick auf einer Parkbank am Wegesrand und manipulierte sein Geschlechtsteil. Er brach sein Werk auch nicht ab, als ein Vater mit seiner minderjährigen Tochter vorbeikam und der Vater den jungen Mann aufforderte, sich anzuziehen. Deshalb informierte der Zeuge die Polizei. Die schrieb eine Anzeige wegen einer exhibitionistischen Handlung.

Eine 51-jährige Mendenerin wurde am Mittwochmorgen bei der Kleidungs-Anprobe bestohlen. Sie hatte sich in einem Modegeschäft an der Holzener Straße mehrere Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine genommen. Zwischendurch verließ sie die Kabine, um nach weiterer Ware zu suchen. In dieser Zeit ließ sie ihre Handtasche in der Kabine kurz unbeaufsichtigt. Auf dem Heimweg bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell