Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Kabeldieb erwischt

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (26.Mai) nahmen die Polizisten des 1. Polizeireviers Lübeck auf einem Hinterhof in einem ehemaligen Autohaus am Lindenplatz einen Tatverdächtigen nach Diebstahl von Stromkabeln vorläufig fest.

Gegen 07:50 Uhr meldete ein Angestellter der betroffenen Verwaltungsgesellschaft über den Notruf der Polizei, dass er bei seiner Kontrolle der Halle einen ihm unbekannten Mann bemerkte, welcher gerade mit einer augenscheinlich gefüllten Reisetasche versuchte zu flüchten. Der 62-jährige Lübecker verschloss geistesgegenwärtig die Eingangstür und verhinderte somit die Flucht.

Nach bisherigen Ermittlungen schlüpfte der 35-jährige Lübecker durch ein scheibenloses Fenster eines Rolltores in das Innere des Gebäudes. Dort riss er aus Kabelschächten diverse Kupferkabel heraus und durchtrennte sie mit einem Seitenschneider. Anschließend verpackte er sie in eine Reisetasche.

Den Seitenschneider stellten die Beamten sicher und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell