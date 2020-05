Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26.05.2020) sind in einem Hinterhof in Lübeck St. Lorenz mehrere Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt worden. Ausgebrochen war der Brand ersten Erkenntnissen nach durch einen brennenden Müllcontainer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 03.00 Uhr nahmen Bewohner eines Mehrfamilienhauses Feuerschein auf einem Hinterhof zwischen der Fackenburger Allee und dem Marquardplatz wahr. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten kurz darauf einen größeren Brand an der Hauswand eines dortigen Lieferservice fest. Offensichtlich war dort ein Müllcontainer in Brand geraten. Durch übergreifende Flammen und die Hitzeentwicklung entstand weiterer Schaden an fünf auf dem Hinterhof geparkten Fahrzeugen. Darunter befanden sich ein Mercedes, ein BWM und drei VW Up. Auch an Teilen der Hausfassade wurden Brandspuren festgestellt. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, steht noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die weiterführenden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung als Brandursache kann nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die am Dienstagmorgen gegen 03.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mehrfamilienhäuser und des Burgerlieferservices in der Fackenburger Allee beobachtet haben oder Angaben zum Ausbruch des Brandes machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0451-1310 entgegen.

