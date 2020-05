Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Verkehrsunfallflucht in Scharbeutz - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.05.2020) soll sich in Scharbeutz am Verteilerkreis der B76 ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW ereignet haben. Der Fahrer eines Audi Q5 flüchtete.

Gegen 17.00 Uhr überquerte der 24-jährige Radfahrer auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg aus der Luschendorfer Straße kommend den Verteilerkreis. Aus Timmendorfer Strand kommend bewegte sich ein dunkler Audi Q5 in Richtung des Verteilerkreises und übersah offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 24-jährige Scharbeutzer stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich.

Der bisher noch unbekannte Fahrer des dunklen Audi entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge eilte zum Radfahrer, der letztendlich mit einem Taxi in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Bisherige Ermittlungen zum Unfallverursacher blieben erfolglos.

Insbesondere der Zeuge, der Taxifahrer und auch der bisher noch unbekannte Fahrer des dunklen Audi Q5 werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04503-35720 mit der Polizeistation Scharbeutz ( scharbeutz.pst@polizei.landsh.de ) in Verbindung zu setzen.

