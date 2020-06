POL-MK: Exhibitionist/Barhocker-Dieb

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der sich am Nachtigallenweg herum treibt. Einer Seniorin war der Mann bereits mehrmals im Wald begegnet und merkwürdig vorgekommen. Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr traf sie den Unbekannten erneut im Bereich zwischen Nachtigallenweg und Eulenweg. Der schaute sie an, zog seine Hose herunter und begann, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Auch anderen Personen war der Mann bereits aufgefallen. Der Unbekannte ist ca. 1,80 Meter groß und schlank. Er wirkte jung, eventuell um die 20 Jahre alt, und trug dunkle Kleidung mit einem Kapuzenpulli. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Mann ebenfalls beoabachtet und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise bitte unter Telefon 9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid.

Nur kurz hatte ein Mann am Donnerstag um 13.15 Uhr die Tür zu einem Lagerraum am Sauerlandcenter offen stehen gelassen, um etwas in sein Fahrzeug zu laden. Als er zurückkehrte, sah er einen Unbekannten, der einen Barstuhl aus seinem Lager davon tragen wollte. Er stoppte ihn und hielt den 56-Jährigen fest bis zum Eintreffen der Polizei. Die schrieb eine Anzeige wegen Diebstahls.

