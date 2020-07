Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Umgestürzter Baum löst Kettenreaktion aus

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einer Kettenreaktion ist es am Dienstagvormittag in Krickenbach gekommen. Im Bereich der Mühlstraße stürzte auf einer Grünfläche hinter der Wohnbebauung an einem Abhang ein Baum um. Das Geäst verfing sich in einer Stromleitung und löste einen Brand aus. Die Flammen griffen vom Baum auf die umliegende Grünfläche über. Die Feuerwehr hatte den Brand aber zum Glück schnell im Griff.

Letztlich brannte eine Fläche von etwa 80 auf 40 Meter ab. Verletzt wurde niemand und auch kein Gebäude beschädigt. |cri

