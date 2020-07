Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automatenaufbruch scheitert - Täter geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Automatenaufbrecher geschnappt. Kurz vor Mitternacht war der Hinweis eingegangen, dass sich drei Personen an einem Zigarettenautomaten "Am Heiligenhäuschen" zu schaffen machen.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte vor Ort in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen jungen Mann feststellen. Der 25-Jährige hatte diverses Werkzeug bei sich und räumte die Tat auch direkt ein.

Bei der weiteren Suche in der Umgebung konnte auch einer der beiden mutmaßlichen Komplizen ausfindig gemacht werden. Die Personenbeschreibung passte auf den 29-Jährigen; er bestritt jedoch die Tat.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Der Zigarettenautomat wurde nicht aufgebrochen, es blieb beim Versuch.

Die Fahndung hatte allerdings eine kleine "Nebenwirkung": Während der Suche nach den Tätern wurde auch ein 31-Jähriger kontrolliert. Er hatte zwar letztlich wohl nichts mit der Tat zu tun, allerdings wurde in seinen Sachen bei der Durchsuchung ein als gestohlen gemeldetes iPhone gefunden. Das Handy wurde sichergestellt und weitere Ermittlungen gegen den 31-Jährigen eingeleitet. |cri

