Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy entrissen

Kaiserslautern (ots)

Eine 18-Jährige ist am Montag im Schlehweg bestohlen worden. Die junge Frau hielt ihr Smartphone locker in der Hand, als plötzlich ein Unbekannter angerannt kam. Im Vorbeirennen riss der Mann der 18-Jährigen das Handy aus der Hand. Der Täter flüchtete mit dem Telefon. Die Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Der Dieb entkam unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

