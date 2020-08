Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, zwei Diebstahlsdelikte

Ibbenbüren (ots)

Im östlichen Gewerbegebiet an der Hansastraße haben sich am vergangenen Wochenende Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (10.08.2020) verschafften sich die unbekannten Täter über ein Nachbargrundstück Zutritt zu einem Firmenareal. Auf dem Außengelände gingen sie zu einem Lager, aus dem sie Gasflaschen entwenden wollten. Ob ihnen dies gelungen ist, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Sowohl vor als auch hinter dem Zaun der Firma stand jeweils eine leere Gasflasche, die nicht mitgenommen wurden. Auch auf dem Areal der Grundschule an der Schillerstraße waren Diebe am Werk. Auf dem Gelände brachen sie eine Gartenlaube auf und entwendeten aus dieser acht Tretroller der Marke Puky sowie vier Kinderfahrräder. Hier waren die Täter zwischen Donnerstagmittag (06.08.2020) und Montagvormittag (10.08.2020) unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstahlsdelikten unter Telefon 05451/591-4315.

