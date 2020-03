Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden Radkappen von einem Pkw in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16. - 23.03.2020 vier serienmäßige Radkappen, die an einem Pkw VW Polo angebracht waren, der Am Wiesenhof abgestellt war.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell