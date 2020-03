Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines hochwertigen Herrenfahrrades vom Fahrradgepäckträger eines Wohnmobils in Schortens - Wer kann Angaben zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Fahrrades machen?

Schortens (ots)

In der Zeit vom 17.-19.03.2020 ereignete sich in der Plaggestraße der Diebstahl eines hochwertigen Herrensportrades der Marke ORTLER. Das mattschwarze Fahrrad befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen auf einem Fahrradgepäckträger, der an einem Wohnmobil montiert war, wobei das Wohnmobil unter einem Carport auf einem Privatgrundstück abgestellt war.

Das Fahrrad verfügt über eine Kettenschaltung mit 20-Gängen, einem Rennlenker, vorne und hinten je einer Gepäckhalterung und hat eine Rahmengröße von 28 Zoll.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl bzw. zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

