Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW durch Kratzer beschädigt

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 18.06.2020, 10:00 Uhr, und Samstag, den 20.06.2020, 08:30 Uhr, wurde an einem geparkten grauen Toyota RAV 4 in der Joßstraße in Pirmasens die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der durch den unbekannten Täter verursachte Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

