Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW Scheibe eingeschlagen

Rodalben (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 19.06.2020, 16:00 Uhr, und Samstag, den 20.06.2020, 07:00 Uhr, wurde an einem geparkten weißen VW Tiguan in der Mühlstraße in Rodalben die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirma-sens@polizei.rlp.de |pips

