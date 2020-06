Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr stürzte ein Radfahrer mit seinem E-Bike im Europaring. Der 32-jährige Mann aus Zweibrücken befuhr einen abschüssigen Fußweg und war laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad, kollidierte mit einem Geländer und stürzte anschließend ohne Fremdeinwirkung. Der Fußweg, den der Radfahrer befuhr, war ausreichend breit und es waren keine Fußgänger unterwegs. Der Mann wurde mit Verdacht einer Unterschenkelfraktur in das Universitätsklinikum des Saarlands nach Homburg verbracht. | pizw

