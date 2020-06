Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt in Waldfischbach

Waldfischbach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben am 19.06.2020, gegen 22.30 Uhr einen deutlich alkoholisierten Pkw-Fahrer in Waldfischbach in der Schillerstraße fest. Hierauf wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Führerschein sichergestellt und der Fahrer einer Blutprobenentnahme zugeführt. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt vorgelegt und ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell