Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mutwillige Schaffung zweier Gefahrenstellen in Waldfischbach

Waldfischbach (ots)

Durch einen oder mehrere zur Zeit Unbekannte wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.06. bis 20.06.2020, 06.25 Uhr im Ortsbereich Waldfischbach, in der Schillerstraße und in der Straße Im Eichenwäldchen am Fahrbahnrand zwei schwere Eisenabdeckroste der dortigen Entwässerungsschächte abgedeckt und abseits abgelegt. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher. Telefon: 06333/9270.

