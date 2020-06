Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 19.06.2020, gegen 11:38 Uhr ereignete sich in der Landauer Straße, Pirmasens ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine 55-jährige Frau aus Pirmasens und ein 74-jähriger Mann aus Merzalben befuhren hintereinander die Landauer Straße, Pirmasens in Richtung Volksgartenstraße. An einer Rot zeigenden Ampel musste die Frau ihren PKW abbremsen. Dies erkannte der hinter ihr fahrende Mann zu spät und fuhr auf den PKW der Frau auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 74-jährigen Mann festgestellt, dass dieser mit 1,56 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 550,00 Euro. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell