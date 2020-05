Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herxheim am Berg - Verkehrsunfall - kleiner Fehler, großer Sachschaden

Herxheim am Berg (ots)

Ein 54-jähriger aus Alzenau verursachte am Samstagabend, den 16.05.2020, in Herxheim am Berg einem Verkehrsunfall mit einem stattlichen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug aus einer Grundstücksausfahrt auf die Weinstraße/B271 auffahren und hielt zunächst ordnungsgemäß an. Als er sein Fahrzeug losrollen ließ und mit der Fahrzeugfront einige Zentimeter in die Fahrbahn der B271 hineinragte, kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Personenkraftwagen, in welchem sich eine 25-jährige Fahrerin aus Altleiningen und drei weitere Personen befanden. Das Fahrzeug der jungen Frau wurde hierbei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Da der Unfallverursacher vom Parkplatz einer Winzergenossenschaft losgefahren war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der mit einem Ergebnis von 0,11 Promille keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Madeleine Weber



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell