Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 16.05.2020, ereignete sich gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Wachenheim an der Weinstraße am Ortsausgang in Richtung Friedelsheim. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer aus Bad Dürkheim missachtete die Vorfahrt einer 20-jährigen Wachenheimerin, die mit ihrem Fiat die Friedelsheimer Straße in Richtung Friedelsheim befuhr. Als der Opel-Fahrer aus der Straße "Am Alten Galgen" kommend nach links auf die Friedelsheimer Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt, mussten aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Da die Personenkraftwagen nicht mehr fahrbereit waren, musste die Friedelsheimer Straße für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden, was von der Feuerwehr übernommen wurde.

