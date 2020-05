Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gescheiterter Fluchtversuch unter Alkoholeinfluss endet in Widerstand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 17.05.2020, gg. 00:50 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Leichtkraftrad auf, welches in Schlangenlinien durch die Martin-Luther-Straße geführt wurde. Da der Zweiradfahrer die Anhaltezeichen ignorierte und auch dem zugeschalteten Blaulicht und Martinshorn keine Beachtung schenkte, wurde er überholt und es wurden abermals Anhaltezeichen gegeben. Der Fahrer wendete nun auf der Fahrbahn und flüchtete über einen gesperrten Weg neben dem Krankenhaus Hetzelstift in Richtung Hauptfriedhof. Als er dort eine Treppe hinunterfahren wollte, stürzte der Mann und versuchte nun zu Fuß weiter zu flüchten, was jedoch scheiterte. Gegen die folgende Fesselung wehrte er sich vehement. Bei dem 61jährigen Neustadter Bürger konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass er zur Dienststelle verbracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Diese wollte der 61jährige verhindern, indem er sich auf den Boden fallen ließ und die Arme vor seinem Körper verschränkte. Letztlich konnte ein Arm fixiert werden und die verständigte Ärztin konnte ihre Arbeit durchführen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PHK Klamm

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell