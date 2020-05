Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Glück im Unglück

Neustadt/Weinstraße

Am Samstagmorgen, den 16.05.2020, fuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Neustadt/W. mit seinem Fahrrad von der Stiftstraße kommend in Richtung Winzinger Straße. Der Radfahrer betätigte nach eigener Schilderung mit der einen Hand ungewollt die Vorderbremse, während er zeitgleich mit der anderen Hand den hydraulischen Sattel habe verstellen wollen. Aufgrund dessen muss er die Kontrolle verloren haben und sei im Kreuzungsbereich zur Landauer Straße ohne Fremdeinwirkung zu Boden gestürzt. Der Verkehrsteilnehmer verletzte sich nach erster Einschätzung der Rettungskräfte durch den Sturz leicht an der Schulter, der getragene und nun stark beschädigte Fahrradhelm verhinderte jedoch schlimmere Verletzungen im Kopfbereich. Der polizeiliche Appell richtet sich einmal mehr an das Tragen eines Fahrradhelmes während der Fahrt, da hierdurch oftmals schwere Verletzungen im Falle eines Unfalls vermieden werden können. Darüber hinaus wird dringend empfohlen, sich im Straßenverkehr nicht ablenken zu lassen und die volle Aufmerksamkeit auf den Verkehr zu richten - viele Verkehrsunfälle sind vermeidbar!

