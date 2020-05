Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Betrunken am Steuer

Blutprobe

Grünstadt-Sausenheim, Bärenbrunnenstraße - 14.05.2020, 21:45 Uhr (ots)

Eine 32-Jährige aus Bockenheim wurde in der Bärenbrunnenstraße in Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil sie zuvor auf der Leininger Straße sehr langsam fuhr und beim Abbiegen keinen Blinker setzte. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Die PKW-Fahrerin zeigte zudem Auffälligkeiten bezüglich Betäubungsmittelkonsum. Auch hier verlief ein Test positiv (auf THC). Am Pkw konnte ein frischer Unfallschaden (Stoßstange vorne rechts) festgestellt werden. Die Angaben bezüglich der Unfallörtlichkeit werden noch überprüft.

