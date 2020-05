Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.05.2020, gegen 19:40 Uhr, parkte auf dem Stadionbadparkplatz in der Sauterstraße ein bis dato unbekannter Fahrer mit einem Kompaktwagen rückwärts aus. Hierbei prallte der Fahrzeugführer gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW, worauf dieser gegen einen weiteren PKW geschoben wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand an allen drei PKW ein nicht unerheblicher Sachschaden. Hiernach entfernte sich der Kompaktwagen von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die weitere Abwicklung zu kümmern. Der Verkehrsunfall konnte jedoch von mehreren Zeugen beobachtet werden, welche die Polizei verständigten. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern noch an, ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zum Fahrer machen können werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

