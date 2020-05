Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.05.2020 wurde in den Morgenstunden, aufgrund einer Bürgerbeschwerde, Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Weisenheim am Sand durchgeführt. Insgesamt konnte mäßiger Verkehr festgestellt werden. Im Kontrollzeitraum kam es zu keinen Geschwindigkeitsverstößen oder sonstigen Verkehrsverstößen.

