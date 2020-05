Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Hinweis auf Jugendliche mit Waffe und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.05.2020 gegen 16:00h wurde der Polizei Bad Dürkheim mitgeteilt, dass sich mehrere junge Personen in der Jahnstraße unterhalb der Bahnhaltestelle "Trift" aufhalten würden, wobei eine der Personen möglicherweise eine Schusswaffe in der Hand gehalten hätte. Die Örtlichkeit wurde umgehend aufgesucht, jedoch konnten vor Ort keine Jugendlichen mehr angetroffen werden. In einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug konnten jedoch 5 Personen, auf die die Beschreibung passte, festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die zum Teil aggressiv reagierenden Personen und das Fahrzeug wurden durchsucht. Sowohl in mitgeführten Gegenständen, als auch im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Bei der Fahrzeugdurchsuchung kam ein auf Betäubungsmittel spezialisierter Diensthund zum Einsatz. Die zwei 2 Personen, die sich vorab fußläufig entfernt hatten, kamen zurück und wurden ebenfalls kontrolliert und durchsucht. Hierbei konnte ein Messer aufgefunden werden. Eine Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel wurden erfasst. Ebenfalls wurde ein Mitteilung an die Kreisverwaltung Bad Dürkheim geschickt, da ein Verstoß gegen die aktuelle CoBeLVO vorlag.

