Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 23.01.2020

Daun (ots)

Ereignis: LKW-Fahrer beschädigt Gegenstände

Ort: Oberbettingen

Zeit: 21.01.2020, 20.00 Uhr bis 22.01.2020, 06.00 Uhr

Vermutlich wurde durch einen unbekannten LKW-Fahrer zunächst eine Mauer mit dazugehörendem Zaun in der Marienstraße touchiert und danach bei Abbiegen in die Prümer Straße ein Blumenkübel beschädigt. Der Verursacher flüchtete in beiden Fällen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

