POL-PDWIL: Brand einer Gaststätte

In den frühen Morgenstunden des 23.01.20 wurde der Inhaber einer Gaststätte in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich durch aufkommenden Rauchgeruch geweckt. Er brachte daraufhin seine Familie in Sicherheit und stellte anschließend ein Feuer oberhalb der Küche im Außenbereich seiner Gaststätte fest. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Wittlich übernimmt die weiteren Ermittlungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000,-EUR belaufen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Bertrich, Kennfus, Lutzerath, sowie das DRK und die Polizei Zell.

