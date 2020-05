Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit versuchter Flucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.05.2020, gegen 09:38h befuhr ein VW-Fahrer die Weinstraße Nord in Richtung Kurbrunnenstraße. In Höhe der Hausnummer 22 wollte er sein Fahrzeug am linken Fahrbahnrand zwischen zwei Fahrzeugen in Längsaufstellung einparken. Hierbei touchierte er den vor ihm stehenden VW Tiguan an der hinteren Stoßstange und beschädigte diesen leicht. Der 92-jährige VW-Fahrer stieg kurz aus dem Fahrzeug aus, stieg dann wieder ein und wollte wegfahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hierbei wurde er von einem 41-jährigen Mann, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte, zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell