Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: PKW-Einbruch; Leonberg: Unfallflucht; Leonberg und Weil der Stadt: PKW-Lenker wird handgreiflich

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: PKW-Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag trieb ein noch unbekannter Täter in der Geißäckerstraße in Waldenbuch sein Unwesen. Vermutlich manipulierte der Unbekannte die Beifahrertür und verschaffte sich so Zugang ins Innere eines geparkten VW. Aus dem Fahrzeug stahl der Täter einen Geldbeutel, in dem sich ein zweistelliger Bargeldbetrag befand, diverse Schlüssel sowie persönliche Dokumente. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Der hinterlassene Sachschaden blieb eher gering. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg-Höfingen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag und Montag 10.00 Uhr verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Uhlandstraße in Höfingen eine Unfallflucht. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte einen Suzuki, der am Fahrbahnrand stand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Leonberg und Weil der Stadt: PKW-Lenker wird handgreiflich

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen der Autobahnanschlussstelle Leonberg West und Weil der Stadt die auffällige Fahrweise eines PKW beobachten konnten. Der noch unbekannte PKW-Lenker scherte zunächst kurz nach der Autobahnanschlussstelle in Fahrtrichtung Weil der Stadt knapp vor den Renault eines 19-jährigen Fahrers ein, der auf dem rechten Fahrtreifen unterwegs war. Dieser gab dem PKW-Lenker, der mutmaßlich ebenfalls einen Renault mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) fuhr, aufgrund dieses Manövers "Lichthupe". Auf der weiteren Strecke in Richtung Weil der Stadt soll der vorausfahrende Renault-Fahrer seinen 19 Jahre alten Hintermann mehrfach abrupt ausgebremst haben. Teilweise sogar bis zum Stillstand. Beide bogen schließlich in die Leonberger Straße in Weil der Stadt ab. Auf Höhe der Abzweigung in die Stuttgarter Straße habe der noch Unbekannte erneut seinen PKW völlig unerwartet gestoppt und sei ausgestiegen. Anschließend sei er auf das Fahrzeug des 19-Jährigen zugegangen, welcher anhalten musste und dann ebenfalls ausstieg. Der Unbekannte habe den 19-Jährigen hierauf am Kragen gepackt und gegen seinen PKW gedrückt. Zwei Zeugen, die sich im Bereich eines angrenzenden Gebrauchtwagenhandels aufhielten, wurden schließlich auf die Situation aufmerksam und gingen dazwischen, worauf der Unbekannte mit seinem Renault die Flucht ergriff. Der Mann wurde als etwa 22 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Er hat schwarze Haare, einen Vollbart und eine normale bis kräftige Statur. Er wurde als südländischer Typ beschrieben. Zeugen, die die auffällige Fahrweise auf der B 295 bzw. die handgreifliche Auseinandersetzung in Weil der Stadt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

