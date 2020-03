Polizeipräsidium Ludwigsburg

Schwieberdingen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1140 und 1141 bei Schwieberdingen forderte am Mittwoch gegen 22:40 Uhr drei Verletzte und einen geschätzten Sachschaden von insgesamt 18.000 Euro. Eine 25-Jährige bog von der Landesstraße 1140 kommend mit ihrem Opel in den Kreuzungsbereich ein und wollte dort vermutlich wenden. Hierbei übersah sie offensichtlich einen Audi, der im gleichen Moment die Kreuzung in Fahrtrichtung Markgröningen überquerte. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung des Audi konnte ein Unfall nicht mehr verhindert werden. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurden die 25-Jährige, ihre 32-jährige Beifahrerin, sowie der 23-jährige Fahrer des Audi leicht verletzt. Die Frauen wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

