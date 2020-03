Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Kornwestheim und in Ingersheim; 78-Jähriger alkoholisiert in Gemmrigheim unterwegs; Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Opel beschädigt - Verursacher flüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Opel, der zwischen Dienstag 13:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte die Fahrzeugfront des geparkten Wagens in Höhe von etwa 1.500 Euro und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Ingersheim: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwochabend auf der Kreisstraße 1618 begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18:45 Uhr war eine 46 Jahre alte Mazda-Lenkerin auf der Kreisstraße von Hessigheim in Richtung Kleiningersheim unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihr im Waldbereich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Mit den jeweiligen Außenspiegeln stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, wodurch am Mazda ein dreistelliger Sachschaden entstand. Der Unbekannte setzte indes seine Fahrt in Richtung Hessigheim fort. Möglicherweise wurde der Unfall von einem noch unbekannten Audi-Lenker beobachtet. Der Audi-Lenker und weitere Unfallzeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Gemmrigheim: Alkoholisiert unterwegs

Am Mittwoch gegen 22:10 Uhr konnte ein 30-Jähriger zusammen mit zwei weiteren Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in der Hintere Straße in Gemmrigheim beobachten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 78-Jähriger, der am Steuer eines VW Transporter saß, rückwärts aus einer Hofeinfahrt herausgefahren und dabei mutmaßlich gegen den auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten BMW des 30-Jährigen gestoßen. Nachdem der 30-jährige Besitzer des Wagens den 78-Jährigen daraufhin angesprochen hatte, entfernte sich dieser von der Unfallstelle und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die drei Zeugen nahmen anschließend die Verfolgung bis zur Wohnanschrift des VW-Lenkers auf. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den 78-jährigen Fahrer wenig später zu Hause antreffen. Da die Beamten Alkoholgeruch beim ihm wahrnahmen, musste sich der Mann einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An seinem VW war ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden.

Bietigheim-Bissingen: Medizinischer Notfall führt zu Unfall mit 6.000 Euro

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme eines 70-Jährigen ereignete sich am Mittwoch gegen 11:20 Uhr in Bietigheim ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 6.000 Euro. Der 70-Jährige befuhr mit einem BMW den Gröninger Weg und kam im Kreuzungsbereich zur Egerstraße von der Fahrbahn ab. Nachdem er dort gegen eine Hecke gestoßen war, setzte er seinen Wagen zurück und fuhr weiter auf dem Gröninger Weg. Nach wenigen Metern krachte er schließlich gegen einen Mercedes, der am Fahrbahnrand geparkt war. Auch hier setzte er nochmals zurück und parkte seinen Pkw letztendlich am Straßenrand. Als der 70-Jährige im weiteren Verlauf den BMW verlassen hatte, stürzte er plötzlich nach hinten und prallte mit dem Hinterkopf auf den Gehweg. Der verletzte Mann war anschließend nicht mehr ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell