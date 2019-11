Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Fischbacher Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Diebe entwendeten Bargeld. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Dienstag, zwischen Mitternacht und 6 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

