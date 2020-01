Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auto überschlägt sich bei Schönberg

Schönberg (ots)

Gestern Morgen, 07:10 Uhr, verunfallte ein 19-Jähriger Autofahrer, der in Richtung Dassow unterwegs war, auf der L01 zwischen Schönberg und Schwanebeck. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Mann aufgrund von Gegenverkehr, Dunkelheit und nasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Bankette und überschlug sich. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR. Es war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

