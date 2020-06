Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Rodalben (ots)

Am Mittwoch, den 17.06.2020, in dem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr ereignete sich in der Ostpreußenstraße, Rodalben eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Ein 37-jähriger Mann aus Pirmasens parkte seinen PKW unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand. Als er wieder zu seinem PKW zurückkehrte stellte er fest, dass unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand Kratzer im Bereich der Beifahrertür verursacht haben. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

