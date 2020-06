Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl mit Täterkontakt

Zweibrücken (ots)

In der Bitscher Straße ertappte am 18.06.2020 gegen 22.20 Uhr ein Hausbesitzer zwei junge Männer, die sich unberechtigt im Hof seines Anwesens aufhielten. Die beiden nahmen ein Fahrrad des Hausbesitzers an sich und flüchteten vom Hof, zu Fuß verfolgt vom Geschädigten. Als dieser den Fußgängerweg parallel zur Schwalbenstraße passierte, konnte er die zwei Täter, die er kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, erneut antreffen. Dort sprach er sie auf das entwendete Fahrrad an, welches die Täter zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr mit sich führten. Anschließend seien die Jugendlichen verbal aggressiv geworden, weshalb der Geschädigte wieder zu seinem Anwesen zurückkehrte um die Polizei zu verständigen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung blieben die Täter verschwunden. Auch das Fahrrad konnte in der Dunkelheit nicht aufgefunden werden. Es handelt sich um ein schwarzes Sportfahrrad mit einem rosa Schriftzug. Näheres - außer einem beschädigten Sattel - konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Das Fahrrad hat nur einen geringen Wert.

Die beiden jugendlichen Täter beschrieb der Geschädigte wie folgt:

Person 1: männlich, ca. 16-18 Jahre, schwarzer Pulli der Marke Nike, europäischer Phänotyp.

Person 2: männlich, ca. 16-18 Jahre, kurze schwarze Haare, europäischer Phänotyp.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zu den beiden Tätern. | pizw

