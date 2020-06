Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufbruch eines Baucontainers

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am 18.06.2020 zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr die verschlossene Tür eines Baucontainers an einem Rohbau in der Straße 'Am Äckerchen' auf und entwendete hochwertiges Bauwerkzeug (Akku-Bohrhammer der Marke DEWALT, eine 29-teilige Bit-Box, einen Akku-Trennschleifer und eine Akku-Spezialsäge unbekannter Marken). Der Wert des Diebesguts beträgt ca. 2.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell