Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl von Schuhen

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 19.06.2020, um 10:30 Uhr ereignete sich in einem Schuhgeschäft in der Neufferstraße, Pirmasens ein räuberischer Diebstahl. Ein 34-jähriger Mann aus Pirmasens zog in dem Schuhgeschäft seine alten paar Schuhe aus und probierte neue Schuhe an. Mit diesen neuen Schuhen wollte der Mann das Geschäft verlassen. Ein vor Ort befindlicher Mitarbeiter hielt die Eingangstür des Schuhgeschäfts geschlossen, so dass der Mann nicht den Laden verlassen konnte. Der 34-jährige Mann drückte den Mitarbeiter jedoch zur Seite und flüchtete aus dem Schuhgeschäft. Hierbei verlor er jedoch einen der gerade geklauten Schuhe und flüchtet nur mit nur noch einem der Schuhe. Die Schadenshöhe des einen entwendeten Schuhs beträgt 100,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

